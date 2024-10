Pescara: la sicurezza delle feste si scontra con l’accessibilità per i disabili durante il G7 (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente celebrazione del G7 a Pescara ha portato una serie di eventi e attività nel cuore della città, ma ha sollevato anche preoccupazioni riguardo all’inclusione delle persone con disabilità. La consigliera comunale Simona Barba ha espresso il suo allarme riguardo alle disposizioni di sicurezza adottate per la manifestazione, evidenziando come le transenne predisposte abbiano creato ostacoli per gli ipovedenti. L’episodio solleva interrogativi sulla capacità della città di garantire spazi urbani accessibili e inclusivi, nonostante gli obiettivi stabiliti a livello internazionale. Gaeta.it - Pescara: la sicurezza delle feste si scontra con l’accessibilità per i disabili durante il G7 Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La recente celebrazione del G7 aha portato una serie di eventi e attività nel cuore della città, ma ha sollevato anche preoccupazioni riguardo all’inclusionepersone contà. La consigliera comunale Simona Barba ha espresso il suo allarme riguardo alle disposizioni diadottate per la manifestazione, evidenziando come le transenne predisposte abbiano creato ostacoli per gli ipovedenti. L’episodio solleva interrogativi sulla capacità della città di garantire spazi urbani accessibili e inclusivi, nonostante gli obiettivi stabiliti a livello internazionale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

G7 a Pescara, 'transenne trappola sulla corsia per ipovedenti' - "Alla festa dei grandi, i fragili cedono il passo", con le transenne posizionate per questioni di sicurezza che "diventano una trappola per chi usufruisce della corsia per ipovedenti". (ANSA) ... (ansa.it)

Pettinari 'Pescara a lucido per G7, auto a fuoco in periferie' - Ancora un'automobile andata a fuoco nella notte in via Caduti per Servizio a Pescara. Il consigliere comunale Domenico ... credo si debba prendere coscienza che c'è nel quartiere un problema sicurezza ... (ansa.it)

Pescara: un’altra macchina in fiamme in via Caduti per Servizio - Altra automobile a fuoco in via Caduti per Servizio, a Pescara. Chiede più vigilanza il movimento politico Pettinari per l'Abruzzo ... (rete8.it)