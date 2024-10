Panico sul bus Atac: dà in escandescenza e picchia il conducente (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha creato il Panico verso mezzogiorno su un autobus Atac oggi, 23 ottobre. Ha dato in escandescenza, costringendo l'autista a bloccare il mezzo per farlo scendere. Poi si è scagliato contro il conducente. A bloccare l'esagitato, un 30enne nigeriano senza dimora, due agenti della polizia locale Romatoday.it - Panico sul bus Atac: dà in escandescenza e picchia il conducente Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha creato ilverso mezzogiorno su un autobusoggi, 23 ottobre. Ha dato in, costringendo l'autista a bloccare il mezzo per farlo scendere. Poi si è scagliato contro il. A bloccare l'esagitato, un 30enne nigeriano senza dimora, due agenti della polizia locale

