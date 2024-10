Non si può morire così addio mito Lutto nel cinema una brutta morte Una vera tragedia

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un tragico incidente aereo durante un'esibizione:è morto l'istruttore di volo acrobatico che ha fatto la storia di uno dei film più cult di tutti. E infatti, dopo il dramma avvenuto il 20 ottobre scorso presso l'aeroporto internazionale di Las Cruces, in New Mexico, l'attore e collega ha lasciato subito un messaggio di cordoglio per la sua scomparsa. Miles Teller ha ricordato Chuck Coleman, l'istruttore di volo acrobatico in Top Gun: Maverick. L'attore, che nel film interpreta Bradley 'Rooster' Bradshaw, ha scritto sui social che "Chuck è stato il nostro istruttore di volo acrobatico e fondamentale nella nostra preparazione per Top Gun: Maverick". "Era un ingegnere aerospaziale, pilota di esibizioni aeree e collaudatore, nostro amico e alleato".