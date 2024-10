Dailymilan.it - Milan, il pensiero dell’avvocato del Diavolo: è nata una stella tutta rossonera…

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il nostro avvocato delnon ha dubbi: contro il Bruges neldi Fonseca èunarossonera Un bruttovince la sua prima in Champions League. Partiamo male (due parate di Mike Maignan e una traversa) ma restiamo in partita. Non è unbrillante per 75 minuti. Si fa addirittura recuperare in casa con l’uomo in più. Esce Rafael Leao neanche malissimo a tratti ma sempre non decisivo anche per errori dei compagni. Entra Noah Okafor e strappa alla prima occasione e iltorna in vantaggio. Poi al 75esimo lo stadio diventa poesia. Entra un sedicenne e dopo pochi minuti segna un bel goal di testa.