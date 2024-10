Milan, arriva Raspadori? Cosa fare con Camarda? Critiche pesanti a Leao (Di mercoledì 23 ottobre 2024) arriva Raspadori? Dibattito aperto su Rafael Leao e Camarda sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan Pianetamilan.it - Milan, arriva Raspadori? Cosa fare con Camarda? Critiche pesanti a Leao Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)? Dibattito aperto su Rafaelsono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa

Ultrà del Milan armati con coltelli e spranghe a Firenze: arrivano i Daspo - Sono un centinaio i Daspo emessi dal questore di Firenze, Maurizio Auriemma, nei confronti degli ultrà del Milan fermati nel capoluogo toscano con un vero e proprio arsenale. Era nascosto all’interno ... (milanotoday.it)

Il Milan soffre ma piega il Bruges. 3-1 e la prima vittoria dei rossoneri - Curva sud in silenzio per protesta, ma poi scatta l'ovazione per il giovane Camarda, 16 anni e il record come esordiente più giovane in Champions. Manca di un soffio il record del primo gol ... (agi.it)

Calciomercato Milan, nuovo attaccante in arrivo a gennaio? Fonseca spiega tutto in conferenza - Calciomercato Milan, l’annuncio di Fonseca in conferenza stampa alla vigilia di Milan Brugge. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero Paulo Fonseca, alla vigilia del match di Champions League del M ... (milannews24.com)