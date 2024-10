Migranti, Cpr a Falconara: la Regione conferma. “Lo vuole il governo, uno stop all’illegalità” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancona, 23 ottobre 2024 – Nessun dubbio, il Cpr a Falconara si farà. La Regione ha confermato il progetto voluto dal governo centrale abbracciandone il significato e così dopo l’iniziale smarrimento la ‘filiera istituzionale’ di centrodestra torna a compattarsi su un tema molto sensibile per il centrodestra. A inizio mese il Carlino aveva anticipato la notizia dell’inizio dei lavori del Centro per i rimpatri in un’area dell’ex aeroporto militare, alle spalle della caserma Saracini, cogliendo di sorpresa lo stesso governatore Acquaroli e la sindaca di Falconara Signorini. Entrambi si erano detti contrari, o quanto meno avrebbero gradito essere avvisati sui movimenti del ministero competente, quello degli Interni. Ilrestodelcarlino.it - Migranti, Cpr a Falconara: la Regione conferma. “Lo vuole il governo, uno stop all’illegalità” Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ancona, 23 ottobre 2024 – Nessun dubbio, il Cpr asi farà. Lahato il progetto voluto dalcentrale abbracciandone il significato e così dopo l’iniziale smarrimento la ‘filiera istituzionale’ di centrodestra torna a compattarsi su un tema molto sensibile per il centrodestra. A inizio mese il Carlino aveva anticipato la notizia dell’inizio dei lavori del Centro per i rimpatri in un’area dell’ex aeroporto militare, alle spalle della caserma Saracini, cogliendo di sorpresa lo stesso governatore Acquaroli e la sindaca diSignorini. Entrambi si erano detti contrari, o quanto meno avrebbero gradito essere avvisati sui movimenti del ministero competente, quello degli Interni.

