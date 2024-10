Marcos Morau | Ho reso fisica e palpabile la musica di Morricone’

Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ho dato un corpo, hola sua’,con immenso rispetto, con amore, mai in forma comica, mai ironica. Ennio Morricone era un uomo schivo e un compositore immenso. La sua? Non legata solo al cinema e alle immagini, ma con una vita propria che la mia danza esplora e investiga anche in una dimensione biografica”. Con queste parole il regista e coreografo catalanoannuncia il suo ultimo spettacolo ‘Nottefirmato per il Centro Coreografico Nazionale-Aterballetto che debutta al Teatro Argentina di Roma domani, 24 ottobre, con repliche fino al 10 novembre.