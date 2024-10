Maltempo su Lamezia, i vigili del fuoco impegnati nelle zone più colpite (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Proseguono senza sosta le attività dei vigili del fuoco a seguito dell'ondata di Maltempo che, dalla notte del 21 ottobre, ha colpito l'area di Lamezia Terme e i comuni limitrofi dell'istmo di Catanzaro, tra cui Maida, San Pietro a Maida e Iacurso . Le forti piogge hanno causato allagamenti significativi, in particolare nell'area industriale ex Sir e nella zona tra la SS 18 e l'autostrada A2 del Mediterraneo. Feedpress.me - Maltempo su Lamezia, i vigili del fuoco impegnati nelle zone più colpite Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Proseguono senza sosta le attività deidela seguito dell'ondata diche, dalla notte del 21 ottobre, ha colpito l'area diTerme e i comuni limitrofi dell'istmo di Catanzaro, tra cui Maida, San Pietro a Maida e Iacurso . Le forti piogge hanno causato allagamenti significativi, in particolare nell'area industriale ex Sir e nella zona tra la SS 18 e l'autostrada A2 del Mediterraneo.

Autorizzato l’abbattimento dei 5 pini pericolanti situati tra la SP 170/1 e la SS280 - Deciso di avvalersi degli operatori e tecnici Anas, poiché già impegnati nelle attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della circolazione stradale. (lameziainforma.it)