La vera Milano di quartiere | I dieci anni di Social Street tra battaglie e galateo online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’ultima battaglia è stata quella per non far morire l’asilo Gentilino, la scorsa prima. In marcia insieme a genitori e bambini c’era anche la “San Gottardo Meda Montegani“ che nel 2024 festeggia 10di vita. “Non avremmo mai immaginato di resistere tutti questi” commenta Fabio Calarco, il fondatore del gruppo Facebook che è stato tra i primi di questo tipo nati ae che oggi, con oltre 17.300 iscritti, è il più numeroso. Un punto d’approdo per unire residenti, lavoratori e frequentatori di uno spicchio di città con l’intento di utilizzare il virtuale solo come gancio per poi “ritrovarci dal vivo, alla vecchia maniera, e provare a cambiare il punto di vista di ciascuno: non più “io“ ma “noi“”. Grazie allasi sono strette amicizie. Sono nati gruppi di persone accomunate da una passione comune.