Ilrestodelcarlino.it - "La Procura indaga, ma scenda il silenzio"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sulla morte di Leonardo l’indagine è stata aperta per istigazione al suicidio, contro ignoti, dallaordinaria, ma come si è avuta contezza che il caso riguarda ragazzini che hanno meno di 18 anni il fascicolo è passato dalla pm Irene Bilotta allatrice dei Minori Cristina Tedeschini che ora chiede un serratosulla vicenda per non ledere un mondo che gli uffici che dirige devono proteggere e tutelare. "Confermo l’arrivo del fascicolo trasmesso dallaordinaria – dice latrice – e da questo momento sulla gestione di questo procedimento deve scendere il. Un procedimento minorile è un procedimento dove l’obbligo di riservatezza è rafforzato dalla immanente necessità di assicurare la tutela di tutti i soggetti minori che possono essere interessati dall’azione della. Tutti quanti, eventuali testi così come eventualiti.