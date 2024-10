Io e Bianca? Confesso… Ballando con le stelle Giovanni Pernice informa il pubblico

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Acon letutti se ne sono accorti. Quell’abbraccio a fine puntata traGuaccero esembrava dire molto, anzi, moltissimo. Solo ieri Dagospia aveva lanciato una nuova indiscrezione sulla coppia. “Il filarino è sempre più palese nonostante lei lo neghi. Nel dietro le quinte dicon lenon si parla d’altro. Basta guardarli per capire che il flirt è già in atto”. Dopo quelle parole il ballerino è voluto intervenire. >> Orrore in crociera, la scoperta in un bagno e poi lo choc per i passeggeri. Ma come si fa E non il primo della coppia a parlare, sabatoGuaccero aveva detto: “Da quando ha iniziato questa nuova avventura sto imparando una delle cose più importanti per la vita in generale, quello di fidarmi e affidarmi a qualcuno.