Invasione di campo e fumogeni: caos in Cassino-Savoia (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nell'ottava giornata del campionato di Serie D, girone G, il Cassino ha ospitato il Savoia. A fine primo tempo, i tifosi avversari hanno fatto Invasione di campo, lanciando i fumogeni contro i tifosi di casa. Si è reso necessario l'intervento della polizia antisommossa che ha allontanato gli Frosinonetoday.it - Invasione di campo e fumogeni: caos in Cassino-Savoia Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nell'ottava giornata del campionato di Serie D, girone G, ilha ospitato il. A fine primo tempo, i tifosi avversari hanno fattodi, lanciando icontro i tifosi di casa. Si è reso necessario l'intervento della polizia antisommossa che ha allontanato gli

