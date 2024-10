Incendio al Corviale: auto e scooter in fiamme sotto al "Serpentone" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Notte di fuoco al Corviale con le fiamme che hanno illuminato il "Serpentone". L'Incendio è divampato nel popoloso e popolare quartiere del municipio Arvalia distruggendo due auto e uno scooter. Incendio al Corviale Sono stati i vigili del fuoco a intervenire intorno alle 4:30 della notte fra Romatoday.it - Incendio al Corviale: auto e scooter in fiamme sotto al "Serpentone" Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Notte di fuoco alcon leche hanno illuminato il "". L'è divampato nel popoloso e popolare quartiere del municipio Arvalia distruggendo duee unoalSono stati i vigili del fuoco a intervenire intorno alle 4:30 della notte fra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roma : Incendiata l’auto del fondatore di Calciosociale a Corviale - L’ex calciatore Massimo Vallati denuncia l’atto vandalico sui social L’auto di Massimo Vallati, ex calciatore e fondatore della onlus Calciosociale, è stata incendiata la scorsa notte a Roma. L’episodio è avvenuto davanti al “Campo dei Miracoli” a ... (Romadailynews.it)

Corviale - incendiata l’auto dell’ex calciatore Massimo Vallati - Roma, 14 settembre 2024 – ”Questa notte hanno dato fuoco alla mia macchina davanti al Campo dei Miracoli”. E’ la denuncia, via Facebook, di Massimo Vallati, ex calciatore e fondatore del Calciosociale a Corviale. ”Ringrazio gli autori per ... (Ilfaroonline.it)

Incendiata l’auto di Massimo Vallati - promotore del ‘calcio sociale’ al Corviale : “Sappiamo chi è stato” - La denuncia di Massimo Vallati su Facebook: "Questa notte hanno dato fuoco alla mia macchina davanti al Campo dei Miracoli. La cultura della giustizia fa veramente paura".Continua a leggere (Fanpage.it)