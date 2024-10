Bergamonews.it - Il rammarico di Gasperini: “Fatto di tutto per vincere, ci è mancato solo il gol”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. “Abbiamobene, tranne il gol, che ci èed è l’unica cosa. Dobbiamo accettare il pareggio, ce l’abbiamo messa tutta per”. Lo 0-0 interno contro il Celtic lascia enormi rimpianti a Gian Pieroe all’Atalanta, che ha macinato occasioni senza riuscire però mai a sfondare il muro eretto da Brendan Rodgers per difendere un prezioso 0-0. “Arrivavano da una brutta sconfitta e ci stava si difendessero, lo hannocon energia: non possiamo rimproverarci più di tanto, non era facile non concedere mai contropiede a una squadra così rapida e in questo siamo stati bravi. Questa sera non è andata, ma dobbiamo essere soddisfatti della prestazione”. “Abbiamo esagerato coi cross nel primo tempo” spiega, “a volte potevamo anche entrare con più catene e lasciavamo un po’ da soli gli esterni, ma non è facile giocare contro una squadra così chiusa”.