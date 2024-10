Il ladro che (scoperto) si chiude in bagno mortificato e chiede scusa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha commesso un furto ma la sua reazione è stata insolita perché, dopo essere stato scoperto, ha pensato bene di chiudersi in bagno e non aprire a nessuno. Da lì ha più volte chiesto scusa per il suo gesto e, alla polizia, ha detto di essere mortificato. Il protagonista della vicenda è un uomo di Trentotoday.it - Il ladro che (scoperto) si chiude in bagno mortificato e chiede scusa Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ha commesso un furto ma la sua reazione è stata insolita perché, dopo essere stato, ha pensato bene dirsi ine non aprire a nessuno. Da lì ha più volte chiestoper il suo gesto e, alla polizia, ha detto di essere. Il protagonista della vicenda è un uomo di

