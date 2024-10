Linkiesta.it - Il governo Meloni verso il deragliamento orbaniano

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Orbáninazzare il proprio Paese è il sogno di tutti gli amici di Viktor Orbán. Un controllo in crescendo della società occidentale ha come orizzonte il pontefice massimo di Mosca, ma Vladimir Putin è inarrivabile: bisogna avere un’opinione pubblica e media largamente condiscendenti, oltre che un apparato di sicurezza che affonda le sue radici nel Kgb. Per fortuna, alle nostre latitudini, non siamo a questo e allora ci si accontenta di rafforzare il potere politico in qualunque modo e in qualsiasi direzione, con la motivazione che il popolo sovrano vota per il centrodestra. Nonostante venga votato dalla metà della metà degli elettori che si recano alle urne. A parte questo piccolo particolare, ile la sua maggioranza hanno tutto il diritto di fare le leggi che credono, e di pretendere che la magistratura le applichi.