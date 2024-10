Anteprima24.it - Il Consigliere comunale Cilenti denuncia la pericolosità delle arterie del quartiere Ponticelli

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlMassimoesprime il suo personale cordoglio per l’ennesima vittimastrade ricadenti nella VI municipalità e, in particolare, nel. Dopo la morte della donna 67enne nell’incidente risalente a giugno scorso in Via Argine, ieri sera un anziano ciclista è stato travolto e ucciso da un Tir proprio sulla stessa Via Argine. A questi drammatici eventi si aggiungono gli altri incidenti avvenuti nel giro di pochi mesi in Via Pacioli e, soprattutto, in VialeMetamorfosi. “E’ da diverso tempo che chiedo all’Assessorato e il Servizio competente di attivarsi per affrontare in modo strutturato e concreto la questione sicurezza sulle strade a scorrimento veloce di. Mi auspico che si organizzi a breve un incontro che vada seriamente in questa direzione.