Sport.quotidiano.net - Hockey. L’Amatori piega Seregno. Moncalieri è super

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) amatori modena 40 AMATORI MODENA:, Vaccari D., Malagoli P., De Pietri, Ehimi, Cunegatti, Pochettino, Barbieri E., Bozzetto, Vaccari M.; all.: Farina.2012: Reggio, Pasquale, Fiazza, Tessarolo, Tremolada L., Duroni Vagni, Tremolada M., Chirino Diaz, Damone; all. Giaroni. ARBITRO: Fermi M. (PC). Note: Espulsi: Chirino Diaz per due minuti. Marcatori: 1° tempo Ehimi al 4’38", Pochettino al 12’28", Cunegatti al 24’11"; 2° tempo Pochettino al 5’03".1945 rispetta il pronostico, e centra la terza vittoria consecutiva battendo nettamente il, mantenendo la rete inviolata: merito soprattutto di un ottimo Luca, che si è sempre opposto agli attacchi degli ospiti.