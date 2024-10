Gran Hermano, Shaila e Lorenzo sminuiscono i flirt con Helena e Javier: "Il feeling è tra noi due" - VIDEO (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I telespettatori italiani sono curiosissimi di sapere che cosa sta accadendo tra Shaila e Lorenzo al Grande Fratello spagnolo: i due concorrenti hanno sin da subito raccontato dei loro flirt Shaila e Lorenzo al Gran Hermano hanno sin dal primo momento parlato dei rispettivi flirt con Javier e Ilgiornaleditalia.it - Gran Hermano, Shaila e Lorenzo sminuiscono i flirt con Helena e Javier: "Il feeling è tra noi due" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) I telespettatori italiani sono curiosissimi di sapere che cosa sta accadendo traalde Fratello spagnolo: i due concorrenti hanno sin da subito raccontato dei loroalhanno sin dal primo momento parlato dei rispettivicon

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GF, Shaila e Lorenzo sempre più vicini: coccole nella notte e al risveglio - Sono passate meno di 24 ore da quando Shaila e Lorenzo hanno esordito al GF spagnolo, ma hanno già regalato tantissimi spunti di discussione. Per la prima volta dopo un mese, infatti, i due hanno ... (it.blastingnews.com)

Al GF spagnolo Lorenzo e Shaila…" - Le sorprese non finiscono mai al Fratello 2024. Stavolta riguardano due concorrenti, che si apprestano a vivere un'esperienza insolita. Lorenzo Spolverato e Shaila… Leggi ... (informazione.it)

Coccole a non finire tra Tommaso e MariaVittoria del GF - Coccole a non finire tra Tommaso e MariaVittoria dopo che lei si è ingelosita per l'arrivo di Maica nella Casa ... (ilvicolodellenews.it)