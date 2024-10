Lanazione.it - Giù dal ponte per fuggire. Ragazzino salvato nel Nera dopo l’inseguimento

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) I vigili urbani inseguono a piedi un minorenne che per ssi getta nel fiume daCaraciotti, rintracciato in ipotermia viene trasferito al pronto soccorso. È solo uno dei numerosi interventi eseguiti dagli agenti della Polizia Locale che di recente ha messo in atto con la questura, una serie di attività di controllo. In Piazza Solferino è stata accertata la presenza di tre soggetti di cui uno, minorenne, si è dato alla fuga. Gli operatori di Polizia Locale si sono posti ala piedi fino alle sponde del fiume, nei pressi diCaraciotti, dove il ragazzo si è lanciato nella fitta vegetazione e poi in acqua tentando di attraversare il fiume e risalire dall’altra sponda. Non c’è riuscito. I vigili urbani hanno richiesto l’ausilio dei vigili del fuoco e del 118.