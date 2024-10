Ilfoglio.it - Fumana

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Alla fine è felice per davvero chi diventa pienamente se stesso. Anche se restano le inquietudini, le paure. Anche se costa caro, e spesso bisogna sacrificare progetti o fantasie. Lo sa, la protagonista dell’ultimo romanzo di Paolo Malaguti. Lo sa ciascuno di noi, sebbene ad ammetterlo si possa far fatica. Soprattutto in un tempo in cui è folle la corsa a cambiare ciò che (si) è, senza remore né vergogna finanche per l’alterazione della propria natura o la corruzione della propria anima. Un tempo di nebbia, appunto, come la “” bianca e spessa che attanaglia quell’arzigogolo di fiumi, arbusti, isole e mare al delta del Po, e impedisce di vedere a un palmo di naso. Proprio lì, a Voltascirocco, cresce, in un ambiente quasi pre creaturale, biblico, dove “la terra è informe e le tenebre coprono l’abisso”.