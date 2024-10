Fotografa la moglie nuda e manda gli scatti ad amici e parenti: a processo per maltrattamenti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un uomo di 80 anni è a processo per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti della moglie a Torino. In alcune occasioni avrebbe Fotografato la donna nuda e poi inviato gli scatti ad amici e parenti. Ora la donna vive da un’amica e si sta separando. La sua storia comincia nel 2017. Ovvero da quando l’uomo ha cominciato a malmenarla e umiliarla. Lei lo aveva denunciato ma lui l’ha costretta a ritirare la querela. Il supplizio, racconta l’edizione torinese del Corriere della Sera, è finito nel dicembre 2022. In occasione dell’ennesima aggressione a causa di un ritardo nel ritorno a casa la donna ha telefonato alla volontaria di un’associazione che assiste le donne vittime di violenza. Quest’ultima ha chiamato i carabinieri. E adesso l’uomo è a processo. L'articolo Fotografa la moglie nuda e manda gli scatti ad amici e parenti: a processo per maltrattamenti proviene da Open. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un uomo di 80 anni è apere violenza sessuale nei confronti dellaa Torino. In alcune occasioni avrebbeto la donnae poi inviato gliad. Ora la donna vive da un’amica e si sta separando. La sua storia comincia nel 2017. Ovvero da quando l’uomo ha cominciato a malmenarla e umiliarla. Lei lo aveva denunciato ma lui l’ha costretta a ritirare la querela. Il supplizio, racconta l’edizione torinese del Corriere della Sera, è finito nel dicembre 2022. In occasione dell’ennesima aggressione a causa di un ritardo nel ritorno a casa la donna ha telefonato alla volontaria di un’associazione che assiste le donne vittime di violenza. Quest’ultima ha chiamato i carabinieri. E adesso l’uomo è a. L'articololagliad: aperproviene da Open.

