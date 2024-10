Flow - Un mondo da salvare, il regista Gints Zilbalodis: "La mia animazione europea per il gusto dell'inaspettato" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Abbiamo incontrato ad Alice nella Città, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, il regista e animatore Gints Zilbalodis, autore di Flow - Un mondo da salvare, un film di animazione in arrivo al cinema il 7 novembre. Un'opera che rimarrà, amata alla follia da Guillermo del Toro. Comingsoon.it - Flow - Un mondo da salvare, il regista Gints Zilbalodis: "La mia animazione europea per il gusto dell'inaspettato" Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Abbiamo incontrato ad Alice nella Città, nell'ambitoa Festa del Cinema di Roma, ile animatore, autore di- Unda, un film diin arrivo al cinema il 7 novembre. Un'opera che rimarrà, amata alla follia da Guillermo del Toro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Boeing, rosso per 6,17 miliardi, 'serve un cambio culturale' - (ANSA) - WASHINGTON, 23 OTT - Boeing ha chiuso il terzo trimestre con un rosso di 6,17 miliardi di dollari, il maggiore dal 2020, su ricavi per 17,8 miliardi. Il cash flow operativo è risultato negati ... (altoadige.it)

Le novità imperdibili del 33° Merano WineFestival - Torna dal 8 al 12 novembre 2024 il Merano WineFestival, con eventi esclusivi, masterclass e premi alle eccellenze enogastronomiche ... (horecanews.it)

Flow, è questo il film animato dell'anno? Trama, trailer e quando esce al cinema in Italia - Dopo Inside Out 2 e Il Robot Selvaggio, al cinema in Italia sta per arrivare un nuovo film d'animazione destinato a conquistarvi: Flow: Un mondo da salvare di Gints Zilbalodis, geniale regista lettone ... (cinema.everyeye.it)