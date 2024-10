Fiorentina, lesione al bicipite femorale per Gudmundsson: la nota del club (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tramite una nota ufficiale, la Fiorentina ha fornito un aggiornamento in merito alle condizioni fisiche di Albert Gudmundsson, vittima di un infortunio dopo pochi minuti nella gara contro il Lecce. “ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti radiologici per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la gara con il Lecce di domenica 20 ottobre” si legge. Il comunicato poi prosegue: “Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola“. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tramite unaufficiale, laha fornito un aggiornamento in merito alle condizioni fisiche di Albert, vittima di un infortunio dopo pochi minuti nella gara contro il Lecce. “ACFcomunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Albertè stato sottoposto ad accertamenti radiologici per valutare l’entità dell’infortunio occorso durante la gara con il Lecce di domenica 20 ottobre” si legge. Il comunicato poi prosegue: “Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato unadi I/II grado a carico della giunzione mio-tendinea deldella coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso terapeutico stabilito dallo staff sanitario viola“.

