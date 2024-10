Eventi oggi a Bologna: cosa fare mercoledì 23 ottobre (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bologna, 23 ottobre 2024 – Dopo l’alluvione che ha colpito lo scorso fine settimana la nostra città, Bologna deve risollevarsi: qui riportiamo gli appuntamenti culturali che sono in programma per oggi sotto le Due Torri. Inizia oggi Archivio Aperto, il festival di Fondazione Home Movies: l’ora x è alle 19.30 al Modernissimo con il film non in concorso “Sulla terra leggeri” di Sara Fgaier. Alle 20.30, il pianista Giuliano Adorno è nella Sala Biagi del Quartiere Santo Stefano. Alle 21, il Centro San Domenico ospita l’appuntamento "Chi governerà il mondo? Economia, demografica, geopolitica”, moderato da Beda Romano. Ci saranno l’economista Alessia Amighini, il professore di Demografia dell’università di Firenze Massimo Livi Bacci, il politologo Angelo Panebianco e l’economista Ignazio Visco, già governatore della Banca d’Italia. Ilrestodelcarlino.it - Eventi oggi a Bologna: cosa fare mercoledì 23 ottobre Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 232024 – Dopo l’alluvione che ha colpito lo scorso fine settimana la nostra città,deve risollevarsi: qui riportiamo gli appuntamenti culturali che sono in programma persotto le Due Torri. IniziaArchivio Aperto, il festival di Fondazione Home Movies: l’ora x è alle 19.30 al Modernissimo con il film non in concorso “Sulla terra leggeri” di Sara Fgaier. Alle 20.30, il pianista Giuliano Adorno è nella Sala Biagi del Quartiere Santo Stefano. Alle 21, il Centro San Domenico ospita l’appuntamento "Chi governerà il mondo? Economia, demografica, geopolitica”, moderato da Beda Romano. Ci saranno l’economista Alessia Amighini, il professore di Demografia dell’università di Firenze Massimo Livi Bacci, il politologo Angelo Panebianco e l’economista Ignazio Visco, già governatore della Banca d’Italia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Farmacie di turno a Bologna aperte oggi - 23 ottobre 2024 - Cerchi una farmacia di turno aperta a Bologna? Consulta il nostro elenco e trova la farmacia più vicina a te a Bologna: Farmacia Comunale Don Sturzo V. Don L. Sturzo,31 tel. +39 051/432289 ... (Ilrestodelcarlino.it)

Partizan Belgrado-Virtus Bologna oggi in tv : programma - orario e diretta Eurolega 2024/2025 basket - Il programma, l’orario e come vedere in diretta Partizan Belgrado-Virtus Bologna, sfida valida come 5^ giornata dell’Eurolega 2024/2025 di basket. Avvio molto complicato per gli uomini di coach Banchi, unica squadra ancora a secco di vittorie, dopo ... (Sportface.it)

Partizan Belgrado-Virtus Bologna oggi - Eurolega basket : orario - tv - programma - streaming - Seconda trasferta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna dopo quella di Montecarlo di venerdì scorso. Oggi, mercoledì 23 ottobre alle ore 20:30, la Belgrade Arena sarà teatro della sfida tra il Partizan e le V-nere per la quinta giornata ... (Oasport.it)