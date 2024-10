Bergamonews.it - Educatori sui bus di Atb per promuovere il dialogo tra i giovani

Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Treviolo. È buona la prima per il progetto “il 5 e il 10”, iniziativa unica in Italia nel campo delle politicheli, nata dalla collaborazione tra il Comune di Treviolo, Atb e la Cooperativa “Il Cantiere”. Questo progetto vede glidel Centro di Aggregazionele (C.A.G.) “Il Graffio” salire a bordo dei bus di linea per dialogare con gli studenti e proporre attività educative durante i viaggi quotidiani verso scuola e casa. Dopo la sperimentazione dello scorso anno scolastico, che ha totalizzato 18 uscite, le attività deglisono riprese nel mese di ottobre: per il 2024/2025 saranno 35 gli interventi sui bus.