È morto Michael Newman, il bagnino di Baywatch. Aveva 68 anni

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), che interpretava ilMike ‘Newmie’nella serie cult degli’90, è deceduto domenica sera a causa di complicazioni cardiache. L’attore, originario della Contea di Los Angeles, California, lascia la moglie Sarahe i figli Chris ed Emily. A dare notizia della scomparsa dicon un post su Instagram è stato l’amico Mark Felker, che ha recentemente diretto la docuserie After: Moment in the Sun, prodotta da Hulu. Come riporta il NY Post l’attore è deceduto 18dopo che gli era stato diagnosticato il morbo di Parkinson. “Ho perso il mio eroe ieri. Come gli ho detto prima che lasciasse questa terra, ti vedrò di nuovo. Promesso”, ha scritto Felker nella didascalia del toccante post.