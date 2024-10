Nerdpool.it - Dragon Ball Daima: la Doppiatrice di Goku rompe il silenzio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) La star di, Stephanie Nadolny, ha parlato del grande ruolo dinell’anime.è un franchise che esiste da decenni e, per alcuni, la sua longevità potrebbe far pensare a una certa ripetitività. Ci sono alcuni trope che l’anime non può fare a meno di ripetere, ma per lo più la serie cerca di rimanere fresca. Questa verità è emersa chiaramente quest’autunno con il lancio di, che ha sconvolto la vita diin modo significativo, dandogli una nuova voce. Ora, Stephanie Nadolnyilsu questo ruolo. Le dichiarazioni arrivano direttamente da Nadolny, che ha partecipato al New York Comic Con. Lì, l’attrice è salita sul palco con Aaron Dismuke, il doppiatore inglese di Glorio, per celebrare l’anime.