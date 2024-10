Dentro un supermercato Esselunga è stato girato un video musicale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il titolo è “Cassa6 la paura fa bip”, ed è costruito attorno al nuovo brano scritto e cantato dagli Auch, la boyband comedy-pop del momento composta da Andrea Pisani, Tommaso Cassissa e Gabriele Boscaino.Si tratta del videoclip musicale girato nel superstore di Pioltello e che dal 25 ottobre Monzatoday.it - Dentro un supermercato Esselunga è stato girato un video musicale Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il titolo è “Cassa6 la paura fa bip”, ed è costruito attorno al nuovo brano scritto e cantato dagli Auch, la boyband comedy-pop del momento composta da Andrea Pisani, Tommaso Cassissa e Gabriele Boscaino.Si tratta delclipnel superstore di Pioltello e che dal 25 ottobre

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dentro un supermercato Esselunga è stato girato un video musicale - Si tratta del videoclip musicale girato nel superstore di Pioltello e che dal 25 ottobre, in occasione di Halloween, metterà in scena una "spesa da paura" raccontando in chiave ironica alcune piccole ... (monzatoday.it)

Sophie Ellis-Bextor rediviva regina della dance con “Freedom of the Night” in attesa del nuovo album - Le ultime settimane del 2023 l’hanno improvvisamente riportata al centro dell’attenzione grazie al film Saltburn. Ora, a un anno dall’inizio di quel rinnovato interesse nei suoi confronti, Sophie Elli ... (gay.it)