.com - Calcio / Juniores Provinciale Marche 2024/25, risultati e marcatori della 3^ giornata

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nel girone A solo sconfitte per le anconetane, nel B il Candia Baraccola Aspio resta in testa, inseguono Le Torri Castelplanio e Aurora Jesi. Vincono Cingolana SF e Passatempese nel girone C VALLESINA, 23 ottobre– Prosegue anche il campionatocon le gareterza. Andiamo a scoprire insieme idelle nostre squadreVallesina e dintorni in quest’ultimo fine settimana. Nel girone A pesarese, hanno perso sia l’Aesse Senigallia B (2-1 delRovere) che il Trecastelli (0-4CSI Delfino Fano. Entrambe le formazioni anconetane hanno conquistato 3 punti in queste prime tre giornate, con i senigalliesi che non fanno classifica. Passando al girone B, in testa alla classifica c’è il Candia Baraccola Aspio, che pareggia per 2-2 contro il Camerano e sale a 7 punti.