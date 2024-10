Busto Arsizio, l’Antonioni ora scommette sul campus per gli studenti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Busto Arsizio, 23 ottobre 2024 – Nel segno del cinema due sfide vinte: la prima, il Baff – Busto Arsizio Film Festival, giunto all’edizione numero 22, conclusa di recente e l’Icma, l’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni, che ha inaugurato il diciassettesimo anno accademico. Ora c’è la terza, un sogno da realizzare, la creazione in città di un campus per gli studenti. L’idea è stata lanciata l’altro giorno da Alessandro Munari, presidente della Fondazione Icma, durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-25 a Villa Calcaterra. “Vi diamo il benvenuto e siamo felici di avervi così numerosi – ha spiegato Munari - è un motivo di orgoglio per quello che all’inizio sembrava solo un sogno, adesso pensiamo all’ipotesi di un campus per ospitare gli studenti fuori sede”. Ilgiorno.it - Busto Arsizio, l’Antonioni ora scommette sul campus per gli studenti Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), 23 ottobre 2024 – Nel segno del cinema due sfide vinte: la prima, il Baff –Film Festival, giunto all’edizione numero 22, conclusa di recente e l’Icma, l’Istituto cinematografico Michelangelo Antonioni, che ha inaugurato il diciassettesimo anno accademico. Ora c’è la terza, un sogno da realizzare, la creazione in città di unper gli. L’idea è stata lanciata l’altro giorno da Alessandro Munari, presidente della Fondazione Icma, durante l’inaugurazione dell’anno accademico 2024-25 a Villa Calcaterra. “Vi diamo il benvenuto e siamo felici di avervi così numerosi – ha spiegato Munari - è un motivo di orgoglio per quello che all’inizio sembrava solo un sogno, adesso pensiamo all’ipotesi di unper ospitare glifuori sede”.

