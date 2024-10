Bill Gates dona 50 milioni di dollari a sostegno di Harris: «Migliorerà la sanità e ridurrà la povertà» (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Kamala Harris ha ricevuto il sostegno di Bill Gates, che secondo il New York Times avrebbe donato 50 milioni di dollari a una no profit che sostiene la candidata democratica. Il fondatore di Microsoft si sarebbe inoltre detto preoccupato per una seconda presidenza di donald Trump: «Sostengo i candidati che dimostrano un chiaro impegno nel migliorare la sanità, ridurre la povertà e combattere il cambiamento climatico negli Stati Uniti e nel mondo. Questa elezione è diversa con il suo significato senza precedenti per gli americani e i più deboli al mondo», ha detto Gates al quotidiano statunitense, senza tuttavia confermare la donazione. Lettera43.it - Bill Gates dona 50 milioni di dollari a sostegno di Harris: «Migliorerà la sanità e ridurrà la povertà» Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Kamalaha ricevuto ildi, che secondo il New York Times avrebbeto 50dia una no profit che sostiene la candidata democratica. Il fondatore di Microsoft si sarebbe inoltre detto preoccupato per una seconda presidenza dild Trump: «Sostengo i candidati che dimostrano un chiaro impegno nel migliorare la, ridurre lae combattere il cambiamento climatico negli Stati Uniti e nel mondo. Questa elezione è diversa con il suo significato senza precedenti per gli americani e i più deboli al mondo», ha dettoal quotidiano statunitense, senza tuttavia confermare lazione.

