Battesimo con due nuovi campioni regionali

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Due freschie tantissime vittorie questo weekend nella sede della Reggiana Boxe, all’ex Mangimificio Caffarri. Per la prima volta la Olmedo Boxing Arena ha ospitato un torneo ufficiale della Federazione, valido per la qualificazione ai campionati italiani youth. Non una palestra, né un palazzetto, ma una vera location destinata a un evento di pugilato di livello, che grazie a un allestimento da grandi occasioni ha valorizzato la vocazione del recupero industriale della nuova sede. Ancora una volta i talenti granata non hanno deluso. Svettano Shota Natsarashvili e Giuseppe Carotenuto, che grazie alla vittoria potranno competere per un titolo italiano. Ecco il riassunto delle tre giornate di pugni. Venerdì ha aperto le danze nei match fuori torneo Mihail Dimitriu (Junior 50 kg), che ha vinto ai punti.