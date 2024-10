Aumento pensione minima | il governo ritocca l’assegno mensile a 61789 euro nel ddl Bilancio

Gaeta.it - Aumento pensione minima: il governo ritocca l’assegno mensile a 617,89 euro nel ddl Bilancio

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il recente ddlpresenta un leggero incremento della, portandola a 617,89, undi circa 3rispetto ai 614,77precedenti. Questo adeguamento è concepito per rispondere all’andamento dell’inflazione e applica un tasso di perequazione del 2,2% per il 2025, basato sul trattamento minimo attuale. Le valutazioni riguardanti l’inflazione indicano che nel 2024 la crescita sarà del 1%, con un ulteriore incremento di 1,3 punti percentuali per l’anno 2026. Vediamo ora i dettagli di questo provvedimento. dettagli sull’e l’impatto dell’inflazione L’dellaè parte di un contesto più ampio che mira a garantire un adeguato supporto ai titolari diin un periodo in cui l’inflazione sta erodendo il potere d’acquisto.