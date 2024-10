Al “Vulcano Buono” inaugura The Magical Domes, il teatro olografico più grande dl’Europa (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tutto pronto al Vulcano Buono di Nola per l’inaugurazione di “The Magical Domes”: il più grande teatro olografico d’Europa aprirà i battenti il 25 ottobre alle 17. Venerdì 25 ottobre, alle ore 17.00, un altro importante tassello nell’evoluzione del Vulcano Buono come luogo ideale di intrattenimento prende forma con “The Magical Domes” che si rivelerà al pubblico 2anews.it - Al “Vulcano Buono” inaugura The Magical Domes, il teatro olografico più grande dl’Europa Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tutto pronto aldi Nola per l’zione di “The”: il piùd’Europa aprirà i battenti il 25 ottobre alle 17. Venerdì 25 ottobre, alle ore 17.00, un altro importante tassello nell’evoluzione delcome luogo ideale di intrattenimento prende forma con “The” che si rivelerà al pubblico

