Zoe Saldaña condivide il più grande rimpianto su Gamora: “Vorrei poter tornare indietro e rifare tutto” (Di martedì 22 ottobre 2024) Zoe Saldaña condivide il più grande rimpianto su Gamora: “Vorrei poter tornare indietro e rifare tutto” In uno dei più grandi colpi di scena del MCU, la Gamora di Zoe Saldaña è morta per mano di Thanos in Avengers: Infinity War. Il viaggio nel tempo ha aperto la porta al suo ritorno in Avengers: Endgame, anche se come variante precedente a Guardiani della Galassia. Quando James Gunn è tornato al franchise, ha stabilito che questa Gamora non si era innamorata – e probabilmente non si sarebbe innamorata – di Star-Lord e l’ha fatta unire ai Ravagers al posto dei Guardiani. In una nuova intervista, Saldaña ha ripensato al periodo in cui ha interpretato il personaggio e ha condiviso il suo più grande rimpianto riguardo al ruolo della Gamora originale nei capitoli finali della Saga dell’Infinito. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Zoeil piùsu: “” In uno dei più grandi colpi di scena del MCU, ladi Zoeè morta per mano di Thanos in Avengers: Infinity War. Il viaggio nel tempo ha aperto la porta al suo ritorno in Avengers: Endgame, anche se come variante precedente a Guardiani della Galassia. Quando James Gunn è tornato al franchise, ha stabilito che questanon si era innamorata – e probabilmente non si sarebbe innamorata – di Star-Lord e l’ha fatta unire ai Ravagers al posto dei Guardiani. In una nuova intervista,ha ripensato al periodo in cui ha interpretato il personaggio e ha condiviso il suo piùriguardo al ruolo dellaoriginale nei capitoli finali della Saga dell’Infinito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Zoe Saldaña condivide il più grande rimpianto su Gamora : “Vorrei poter tornare indietro e rifare tutto”. - Per quanto riguarda il significato di essere la figlia di Thanos, la Nebula di Karen Gillan ha dovuto fare la maggior parte del lavoro pesante in questo senso. co/T3jGY7dvRD pic. twitter. Zoe Saldaña on playing Gamora in “Guardians of the Galaxy”: “I know it’s a Marvel movie, and we don’t like to use words like ‘deep’ and ‘Marvel’ in the same sentence, but I like to, and I take great pride in ... (Cinefilos.it)

Zoe Saldana sul futuro di Gamora nel MCU : "Lasciate che sia un'altra attrice di colore a interpretarla" - Penso di aver fatto abbastanza, ma avrei potuto fare …. . . Zoe Saldana ha parlato del futuro di Gamora nel Marvel Cinematic Universe dopo la conclusione della trilogia scritta e diretta da James Gunn. L'attrice Zoe Saldana ha parlato del futuro di Gamora nel MCU, spiegando perché pensa sia necessario passare il testimone. (Movieplayer.it)