Thesocialpost.it - “Volevano uccidere uno scienziato nucleare”. Israele, scoperta rete di spie

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Sette residenti di Gerusalemme Est sono stati arrestati perché accusati di aver pianificato attacchi in, tra cui l’assassinio di unoisraeliano e di un sindaco nel centro di. Lo hanno reso noto lo Shin Bet (sicurezza interna) e la polizia. Nelle ore precedenti erano state arrestate altre sette persone accusate di aver fotografato e raccolto informazioni su siti militari sensibili. I sospettati finiti in manette oggi hanno un’età compresa tra i 19 e i 23 anni, affermano funzionari della polizia e dello Shin Bet. “Tutti i nostri vicini ci hanno assicurato che non permetteranno che il loro territorio o spazio aereo venga utilizzato contro la Repubblica islamica dell’Iran”.