Agi.it - Tra 'scanner' e 'testa alta', il secondo anno di Meloni a Palazzo Chigi

(Di martedì 22 ottobre 2024) AGI - "Al lavoro, senza sosta, senza paura". Giorgiasi mostra sorridente sui social cui affida un messaggio a due anni dall'inizio del suo governo. Ventiquattro mesi ain cui 'l'underdog' della politica italiana ('copyright' distessa) ribadisce a più riprese di "non essere ricattabile", e con il suo 'vota Giorgia' alle Europee vince, trascinando Fratelli d'Italia a una netta vittoria. E nei giorni in cui è massima la tensione trae magistratura dopo la decisione del Tribunale di Roma di non trattenere i migranti nel centro in Albania, la premier - con un post, questa mattina, sempre su X - assicura che "finché avremo il sostegno dei cittadini, continueremo a lavorare con determinazione, a, per realizzare il nostro programma".