Superbike Bulega Bautista e Razgatlioglu confermati nei loro team per il 2025 Rinaldi senza sella arriva Augusto Fernandez?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si è appena chiuso il Mondiale 2024 dicon la vittoria di Toprak: il secondo trionfo in carriera per il turco, il primo in assoluto per la BMW. Tanti posti sono stati già decisi per il Mondiale, a partire da Toprak che è saldo indella ROKiT BMW Motorrad WorldSBKcosì come è stato confermato il suo compagno di squadra Michael van der Mark. Assetto solido anche per quanto riguarda l’Aruba.it Racing – Ducati che ha confermato in fretta e furia Nicolòdopo che il pilota italiano, al primo Mondiale in carriera in, si è giocato il successo finale con Toprak fino all’ultima gara. Al suo fianco ci sarà ancora Alvaroche è stato confermato nella settimana del round di Francia.