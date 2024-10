Sul tavolo di Beirut una tregua impossibile (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella notte tra domenica e lunedì l’esercito israeliano ha colpito in Libano decine di filiali dell’associazione al-Qadr al-Hassan, importante istituzione finanziaria di Hezbollah. Si tratta di un’associazione di microcredito secondo Sul tavolo di Beirut una tregua impossibile il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Sul tavolo di Beirut una tregua impossibile Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella notte tra domenica e lunedì l’esercito israeliano ha colpito in Libano decine di filiali dell’associazione al-Qadr al-Hassan, importante istituzione finanziaria di Hezbollah. Si tratta di un’associazione di microcredito secondo Suldiunail manifesto.

Medioriente: fonti Israele - marcia su Beirut non è opzione sul tavolo

Le dichiarazioni militari indicano che Israele potrebbe concentrare le operazioni di terra sulla stretta striscia lungo il confine tra Israele e Libano, piuttosto che lanciare un'invasione più ampia volta a distruggere Hezbollah, come ha fatto a Gaza contro Hamas. Gerusalemme, 1 ott. Un funzionario militare israeliani ha detto ad Associated Press che la marcia verso Beirut, come...