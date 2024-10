Stagione 'Suoni del Sud', appuntamento con storie e canzoni di Claudio Baglioni (Di martedì 22 ottobre 2024) La terza Stagione dell’Orchestra ICO ‘Suoni del Sud’ prosegue con il concerto intitolato ‘Notte di Note, storie e canzoni di Claudio Baglioni’ che si terrà il 25 ottobre alle 20.30, al Teatro Umberto Giordano. Si tratta di una serata speciale per celebrare, attraverso melodie e racconti, uno dei Foggiatoday.it - Stagione 'Suoni del Sud', appuntamento con storie e canzoni di Claudio Baglioni Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) La terzadell’Orchestra ICO ‘del Sud’ prosegue con il concerto intitolato ‘Notte di Note,di’ che si terrà il 25 ottobre alle 20.30, al Teatro Umberto Giordano. Si tratta di una serata speciale per celebrare, attraverso melodie e racconti, uno dei

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Storie di sera - con Eleonora Daniele - torna con una nuova stagione : quando in tv - Storie di sera tratta temi sociali attraverso le testimonianze dei protagonisti e gli inviati sul campo. Vediamo insieme quando andrà in onda. Come spiegato dalla conduttrice a Tv, Sorrisi e Canzoni si tratta di due programmi diversi: “In Storie di sera mostriamo delle vicende che permettono a tutti di immedesimarsi nei nostri ospiti e di rivivere le loro esperienze. (Superguidatv.it)

American Horror Stories : lo spaventoso trailer ci ricorda l’arrivo della quarta stagione - “Ucciderti? Ti conosco a malapena“, dice Winkler nel suo debutto nel trailer, indossando una benda sull’occhio. Sebbene lo sguardo al trailer non riveli molto sui singoli episodi, mostra fotogrammi identificativi dei titoli degli episodi: “The Thing Under the Bed“, “Backrooms“, “Clone“, “Leprechaun” e “X“. (Screenworld.it)

American Horror Stories : tra mostri - cloni e Henry Winkler il trailer della quarta stagione è servito - Tutti e cinque gli episodi della nuova stagione saranno trasmessi in anteprima su Hulu il 15 ottobre. Il filmato, della durata di un minuto, presenta un montaggio accattivante di una serie di orrori, tra cui un mostro sotto il letto che minaccia Debby Ryan, …. La spaventosa antologia di quest'anno sarà composta da "The Thing Under the Bed", "Backrooms", "Clone", "Leprechaun" e "X". (Movieplayer.it)