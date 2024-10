Silvano e Teo Arcolin agli arresti domiciliari: per l'accusa ci sono loro dietro due attentati incendiari. La "faida" del piazzale (Di martedì 22 ottobre 2024) VIGONZA (PADOVA) - Da sabato mattina Silvano e Teo Arcolin, padre e figlio di 67 e 35 anni, collaboratori familiari della ditta di trasporti Rosetta Maschio di Vigonza, sono agli Ilgazzettino.it - Silvano e Teo Arcolin agli arresti domiciliari: per l'accusa ci sono loro dietro due attentati incendiari. La "faida" del piazzale Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) VIGONZA (PADOVA) - Da sabato mattinae Teo, padre e figlio di 67 e 35 anni, collaboratori familiari della ditta di trasporti Rosetta Maschio di Vigonza,

