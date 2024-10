"Sì alla cassa integrazione per il comparto moda", (Di martedì 22 ottobre 2024) "Una bellissima notizia per il nostro territorio per il comparto moda." Dopo la richiesta di aiuto espressa dalle associazioni di categoria, che rappresentano il made in Italy in Valdarno, alle Istituzioni territoriali, il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, insieme all’onorevole Arezzonotizie.it - "Sì alla cassa integrazione per il comparto moda", Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di martedì 22 ottobre 2024) "Una bellissima notizia per il nostro territorio per il." Dopo la richiesta di aiuto espressa dalle associazioni di categoria, che rappresentano il made in Italy in Valdarno, alle Istituzioni territoriali, il sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, insieme all’onorevole

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Sì alla cassa integrazione per il comparto moda del Valdarno" - Una bellissima notizia per il nostro territorio per il comparto moda. Dopo la richiesta di aiuto espressa dalle associazioni di categoria, che rappresentano il ... (www3.saturnonotizie.it)

Sì alla cassa integrazione per il comparto moda. Il Sottosegretario al lavoro Durigon lunedì in Valdarno - Otto settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori dipendenti delle imprese del comparto moda: è una notizia importante anche per il Valdarn ... (valdarnopost.it)

Crisi del comparto moda, ok dal governo a 8 settimane di Cig in deroga - FIRENZE - Otto settimane di cassa integrazione in deroga nel 2024 per affrontare la crisi del comparto moda che sta investendo le imprese. Il Consiglio dei ministri del 21 ottobre ha approvato ammorti ... (msn.com)