Scudo verde, ancora tutto fermo: manca il via libera dal ministero

Il tanto discusso 'Scudo verde', una sorta di grande Ztl di circa 38 km quadrati per escludere le auto più inquinanti dall'ingresso in città, potrebbe partire con la fase di monitoraggio, dopo numerosi rinvii, ad inizio 2025.

Rebus scudo verde. È ancora scontro politico : "Sarà attivo a inizio anno" - E via col ping-pong di responsabilità . Tempistiche certe e cronoprogramma dei divieti di transito, latitano. E ieri a Palazzo Vecchio il consigliere comunale della Lista Schmidt Massimo Sabatini, fortemente contrario, ha provato a smuovere le acque con un question time in apertura dei lavori dell’assemblea: " Quando partirà a pieno regime il provvedimento dello Scudo Verde, con l’irrogazione di ... (Lanazione.it)

Verso lo scudo verde. Installazione terminata per i 79 varchi . Il via libera si avvicina - Un atto formale che chiude la regolare esecuzione dell’appalto da parte della ditta. E, su questo, non dovrebbe promettere sorprese. Dopodiché tutto sarà in mano a Palazzo Vecchio che deciderà quando schiacciare il pulsante. Per il via libera definitivo mancano ancora dei passaggi tecnici. E quindi a mettere a punto tutta una serie di deroghe, a partire da quelle destinate a chi si sposta per ... (Lanazione.it)