Salute, D'Ambrosi (Teatro Patologico): "In manicomio ho capito l'importanza del teatro" (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos Salute) - "Il teatro Patologico nasce dopo un'esperienza che ho fatto all'interno del manicomio 'Paolo Lupini' di Milano. Ho capito e deciso che bisognava raccontare la storia di questi ultimi". Così all'Adnkronos Salute Dario D'Ambrosi, fondatore, ideatore e presidente teatro Patologico, durante lo spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del teatro Patologico, oggi e domani al teatro Parioli di Roma. "Il teatro è importante per le persone che devono lavorare sulla propria Salute mentale - spiega D'Ambrosi - perché il teatro è quella funzione, quell'esercizio dove metti in gioco le tue emozioni e quando lo fai capisci esattamente il tuo stato di malattia, Patologico, e nel momento che tu sai che cosa veramente ti senti, riesci anche a gestirlo e non c'è niente meglio del teatro. Iltempo.it - Salute, D'Ambrosi (Teatro Patologico): "In manicomio ho capito l'importanza del teatro" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Ilnasce dopo un'esperienza che ho fatto all'interno del'Paolo Lupini' di Milano. Hoe deciso che bisognava raccontare la storia di questi ultimi". Così all'AdnkronosDario D', fondatore, ideatore e presidente, durante lo spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del, oggi e domani alParioli di Roma. "Ilè importante per le persone che devono lavorare sulla propriamentale - spiega D'- perché ilè quella funzione, quell'esercizio dove metti in gioco le tue emozioni e quando lo fai capisci esattamente il tuo stato di malattia,, e nel momento che tu sai che cosa veramente ti senti, riesci anche a gestirlo e non c'è niente meglio del

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Salute - D'Ambrosi (Teatro Patologico) : "In manicomio ho capito l'importanza del teatro" - "Il teatro è importante per le persone che devono lavorare sulla propria salute mentale - spiega D'Ambrosi - perché il teatro è quella funzione, quell'esercizio dove metti in gioco le tue emozioni e quando lo fai capisci esattamente il tuo stato di malattia, patologico, e nel momento che tu sai che cosa veramente ti senti, riesci anche a gestirlo e non c'è niente meglio del teatro. (Liberoquotidiano.it)

Salute - D’Ambrosi (Teatro Patologico) : “In manicomio ho capito l’importanza del teatro” - Ho capito e deciso che bisognava raccontare la storia di questi ultimi". (Adnkronos) – "Il Teatro Patologico nasce dopo un'esperienza che ho fatto all'interno del manicomio 'Paolo Lupini' di Milano. Così all'Adnkronos Salute Dario D'Ambrosi, fondatore, ideatore e presidente Teatro Patologico, durante lo spettacolo 'Pinocchio: una favola alla rovescia', a cura della Compagnia stabile del […]. (Periodicodaily.com)

Como - per la Giornata della salute mentale un pomeriggio di dialoghi e teatro - 338. Como, 10 ottobre 2024 – “Nonostante Tutto”: sabato 12 ottobre, un pomeriggio di dialoghi, interviste e teatro, a cura del Coordinamento Comasco Salute Mentale, organizzato in occasione della Giornata mondiale della salute mentale, che ricorre esattamente oggi. . Durante la giornata le associazioni del coordinamento presenteranno le loro molteplici attività a sostegno dei più fragili. (Ilgiorno.it)