Salta la panchina di Maradona Jr, arriva l'annuncio del club napoletano (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è conclusa con largo anticipo l’avventura di Diego Armando Maradona Jr alla guida del Montecalcio, squadra di Eccellenza. Il club napoletano ha annunciato la fine della collaborazione tra le parti con un comunicato stampa: “A.S.D. Montecalcio annuncia di aver raggiunto l’accordo per la Napolitoday.it - Salta la panchina di Maradona Jr, arriva l'annuncio del club napoletano Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è conclusa con largo anticipo l’avventura di Diego ArmandoJr alla guida del Montecalcio, squadra di Eccellenza. Ilha annunciato la fine della collaborazione tra le parti con un comunicato stampa: “A.S.D. Montecalcio annuncia di aver raggiunto l’accordo per la

