Salgono i rendimenti dei titoli di Stato il btp al 354%

Salgono i rendimenti dei titoli di Stato, il btp al 3,54% (Di martedì 22 ottobre 2024) rendimenti dei titoli di Stato in tensione con il decennale italiano che sale di 4 punti base al 3,54%. Sulla stessa strada il dieci anni tedesco (+4 punti base al 2,32%) e gli oat francesi (+4,1 punti base e oltre il 3 per cento). Lo spread tra Btp e Bund è su quota 122,3 punti, più o meno in linea con l'avvio di giornata. Quotidiano.net - Salgono i rendimenti dei titoli di Stato, il btp al 3,54% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 22 ottobre 2024)deidiin tensione con il decennale italiano che sale di 4 punti base al 3,54%. Sulla stessa strada il dieci anni tedesco (+4 punti base al 2,32%) e gli oat francesi (+4,1 punti base e oltre il 3 per cento). Lo spread tra Btp e Bund è su quota 122,3 punti, più o meno in linea con l'avvio di giornata.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lo spread tra Btp e Bund chiude in crescita a 122 punti base - Secondo gli analisti, si è trattato di un rimbalzo rispetto a questi livelli molto bassi, favorito dalla delusione tra gli operatori per la scommessa secondo la quale la Bce entro fine anno avrebbe potuto abbassare i tassi anche di 50 punti base, mentre in queste ore il mercato torna a vedere come più probabile un taglio di 25 'basis point'. (Quotidiano.net)

Lo spread tra Btp e Bund chiude in crescita a 122 punti base - Secondo gli analisti, si è trattato di un rimbalzo rispetto a questi livelli molto bassi, favorito dalla delusione tra gli operatori per la scommessa secondo la quale la Bce entro fine anno avrebbe potuto abbassare i tassi anche di 50 punti base, mentre in queste ore il mercato torna a vedere come più probabile un taglio di 25 'basis point'. (Quotidiano.net)

Bce taglia ancora i tassi - giù di altri 25 punti base : cosa cambia adesso - . presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha sottolineato che ogni decisione da ora in poi sarà presa a seconda dei dati a disposizione; "La Bce non ha aperto la porta ad alcunché" ha infatti ammonito la Presidente, ricordando che l'andamento dell'inflazione potrebbe provocare un. (Ildifforme.it)