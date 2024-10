Rissa tra giovani a Genova: arrestato un ecuadoriano dopo un’aggressione con coltello (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza è avvenuto a Genova, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno arrestato un cittadino ecuadoriano di 31 anni, protagonista di un’aggressione nei confronti di una giovane donna. L’incidente ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità locale ed è stato il risultato di un alterco che ha rapidamente preso una piega drammatica. L’aggressione e il contesto La dinamica dell’evento risale a ieri sera, quando l’uomo, sotto l’influenza di sostanze alcoliche e forse anche stupefacenti, ha dato vita a una discussione accesa con una conoscente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’atmosfera si è presto trasformata in un acceso confronto verbale. Un’altra giovane, preoccupata per l’andamento della situazione, ha deciso di intervenire per mettere fine alla lite, cercando di separare i due litiganti. Gaeta.it - Rissa tra giovani a Genova: arrestato un ecuadoriano dopo un’aggressione con coltello Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un episodio di violenza è avvenuto a, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile hannoun cittadinodi 31 anni, protagonista dinei confronti di una giovane donna. L’incidente ha suscitato preoccupazione e indignazione nella comunità locale ed è stato il risultato di un alterco che ha rapidamente preso una piega drammatica. L’aggressione e il contesto La dinamica dell’evento risale a ieri sera, quando l’uomo, sotto l’influenza di sostanze alcoliche e forse anche stupefacenti, ha dato vita a una discussione accesa con una conoscente. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’atmosfera si è presto trasformata in un acceso confronto verbale. Un’altra giovane, preoccupata per l’andamento della situazione, ha deciso di intervenire per mettere fine alla lite, cercando di separare i due litiganti.

