Reggina impegnata a Enna nel primo turno infrasettimanale di campionato (Di martedì 22 ottobre 2024) Il girone I del campionato di serie D proporrà mercoledì il primo turno infrasettimanale. Nell’8^ giornata, la Reggina, incassati i tre punti contro il Licata, cercherà di concedere il bis di vittorie sul campo dell’Enna, reduce anch’esso dalla rigenerante affermazione conquistata ad Acireale Reggiotoday.it - Reggina impegnata a Enna nel primo turno infrasettimanale di campionato Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il girone I deldi serie D proporrà mercoledì il. Nell’8^ giornata, la, incassati i tre punti contro il Licata, cercherà di concedere il bis di vittorie sul campo dell’, reduce anch’esso dalla rigenerante affermazione conquistata ad Acireale

Reggina - mister Pergolizzi : "Bene il primo tempo - meno il secondo" - "Hanno visto la serie A e. . La sofferta vittoria della Reggina contro il Licata ha di certo migliorato la classifica, che la vede adesso a - 4 dalla capolista Scafatese e due lunghezze sotto il Siracusa, ma non è riuscita ad accrescere la fiducia del pubblico nei confronti di squadra ed allenatore. (Reggiotoday.it)

Siracusa-Reggina - primo crocevia stagionale per la squadra amaranto - . Domenica è in calendario il big match contro il quotato Siracusa, valido per la 6^ giornata di serie D (girone I), che si disputerà. Primo crocevia stagionale per la Reggina, attesa da due ravvicinati appuntamenti fondamentali per valutare le reali potenzialità ed ambizioni della squadra amaranto. (Reggiotoday.it)