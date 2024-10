Real Betis-FC Copenaghen (Conference League, 24-10-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Esordio casalingo in Europa per gli andalusi (Di martedì 22 ottobre 2024) L’avventura europea del Betis non è iniziata bene: la squadra di Pellegrini è uscita sconfitta dalla trasferta di Varsavia, dopo una prestazione piuttosto grigia. Nessun dramma per i Verdiblancos, che hanno modo e tempo per rimediare a cominciare dalla gara di giovedì notte, al Benito Villamarin, contro il Copenaghen. I danesi sono una squadra seria, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Real Betis-FC Copenaghen (Conference League, 24-10-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici. Esordio casalingo in Europa per gli andalusi Leggi tutta la notizia su Infobetting.com (Di martedì 22 ottobre 2024) L’avventura europea delnon è iniziata bene: la squadra di Pellegrini è uscita sconfitta dalla trasferta di Varsavia, dopo una prestazione piuttosto grigia. Nessun dramma per i Verdiblancos, che hanno modo e tempo per rimediare a cominciare dalla gara di giovedì notte, al Benito Villamarin, contro il. I danesi sono una squadra seria, InfoBetting: Scommesse Sportive e

